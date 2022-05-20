新竹市20日新增1708名確診個案，今年以來累積1萬5749名確診個案，目前累積居家照護者為8274人、居家隔離者為2193人。衛生局提醒，社區篩檢站（武陵路3號），自本月18日起，限定服務快篩陽性者，並從21、22日起加開周六、周日上午0900-1200時段，有需要民眾可自行前往。

衛生局再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，中正市場疫苗施打站下周持續開設，歡迎有需求的民眾預約。此外，目前竹市有27間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務（https：//reurl.cc/g24ngN），有需要民眾可先電話預約，如有問題可洽03-5320900諮詢。

市府歡迎所有民眾加入竹市居家關懷中心[email protected] （https：//line.me/ti/p/@home_care_hc），或撥打專線03-5320900，單一窗口解決防疫期間相關問題。

市府也提醒民眾防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。