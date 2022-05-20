確診者與居隔請假證明。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情升溫，不少人都因成為密切接觸者，或為照顧染疫小孩而需要請假。勞動部今日宣布，勞工最晚可在請假結束後30日內補提隔離通知書。舊案因處理需要時間，今日尚未收到隔離通知書者，可以從明日起算30天內補提給雇主。

確診者與居隔請假證明。（圖／指揮中心提供）

勞動部政務次長王尚志說，近期接獲許多勞工詢問，因無法即時收到通知書，導致請假有疑義。若為確診者，隔離治療照護期間可以請普通的喪病假，若是密切接觸者，實施3+4，隔離期間可請防疫隔離假，自主防疫期間快篩陰性就可以上班，若仍不適，還是可以請病假或特休。

王尚志表示，小孩自主防疫期間，勞工可請家庭照顧假，或依照衛福部、教育部規定請防疫照顧假。衛生局非常辛苦，一時沒有收到通知書，可以PCR陽性結果為證明。若能證明有請假理由，就不一定需要隔離通知書，相信各雇主、勞工都有一定的互信基礎。

不過，若資訊仍不夠明確，王尚志表示，勞動部也發函，讓勞工最晚在請假結束後30日內補提隔離通知書。舊案的部分，因處理需要時間，今日尚未收到隔離通知書者，這些對象可以從明日起算30天內補提給雇主。若有爭議，可洽詢地方勞工主管機關。