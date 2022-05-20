今年度國中教育會考於5月21日及5月22日舉行，萬芳高中考場的考生，因鄰近萬芳醫院有大排長龍PCR民眾，不免感覺怕怕的，所以規畫繞行進興華國小避開人潮，台北市萬芳高中校長劉葳蕤表示，先前已跟學生及家長說明考場路線規畫，家長都很能接受理解。此外，因應疫情，台北考場也祭出5大防疫措施。

針對考場規畫，劉葳蕤解釋，因學校鄰近萬芳醫院，常有大排長龍PCR民眾，考場規畫繞路，考生需先穿過興華國小，從興華國小的側門出來，走進萬芳高中，以避開萬芳醫院PCR人潮，除了保障考生的安全，也減低對篩檢民眾的干擾。

劉葳蕤也說明，雖然20日開放看考場因考量國小部課程，無法讓考生實際走一遍，但會考當天會在捷運站設置指標，在巷子口跟國小前也會派員指引考生，再加上之前也向各國中宣導說明，家長也都能理解。

今年度國中教育會考於5月21日及5月22日舉行，台北考區共有2萬1776名考生報名，分別於25個考場應考。因應疫情，北市教育局表示，台北考場祭出5大防疫措施。

北市教育局說明，考生進場採實名制，分流報到並量體溫、消毒手部：進考場全程戴口罩，若有考生經勸導不配合者，該科不予列計等級或級分；今年不開放家長陪考，且考場冷氣開放時，四個角落窗戶將開5到10公分透氣。此外，中午用餐時，需用防疫隔板且不得交談，用餐完畢盡快帶回口罩。

北市教育局提醒，確診且於5月20日（含）以前尚未解除隔離的考生以及快篩陽性未於5月20日(含)以前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，不得參加正式考試，並於解除隔離後參加補考。

北市教育局表示，經統計5月19日晚間資料，居家隔離人數有76名、自主防疫人數有283名，因為確診而參加補行考試的學生有325名，針對參加會考的居家隔離及自主防疫考生，已準備第二類預備試場提供應試。