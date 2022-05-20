台中市府與台中榮總合作設立「大型PCR給藥得來速」，今日開始服務，一早就有民眾到場採撿、領藥。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心20日公布全國本土確診案例新增8萬5720例，其中，台中市新增7144例，較昨日7444例減少300例，市長盧秀燕將在下午3時線上防疫記者會向市民報告疫情現況。

為方便民眾採檢、看診、領抗病毒藥物，市府與台中榮總、梧棲童綜合醫院開設「大型PCR給藥得來速」今日上路服務，設在中央公園的「大型PCR給藥得來速」一早就有民眾到場採撿、領藥，一條龍方式避免集中到醫院，持續維繫醫療量能。

台中市今天開始服務的「大型PCR給藥得來速」共有兩處，第一處位於中央公園，為市府與台中榮總共同合作，篩檢量能每日保守估計約1000人次，如順利甚至可擴充到約1500人次，甚至2000人次，門診量則為400至600人次。

第二處位於海線梧棲童綜合停車場，目前已提供服務，篩檢量能每日約1200至1500人次，門診量400至800人次，設置在醫院旁，醫師可機動配合。