神腦(2450)今(20)日舉辦法人說明會，策略長邱致忠表示，預計下半年整體通膨壓力有機會舒緩，神腦預估下半年審慎樂觀，6~7月將可望迎來銷售旺季，下半年將優於上半年，且神腦對於9月蘋果新機的拉抬賦予厚望。

神腦第一季營收80.7億元，季減少15.1%、年成長6.98%；稅後淨利1.81億元，季增加2.65%、年增加17.8%；單季每股淨利0.7元。單季毛利率10.9%，季增加0.39個百分點、年增加0.05個百分點；營業利益率1.34%、季減少0.16個百分點、年減少1.29個百分點。

策略長邱致忠表示，台灣今年前四月智慧型手機銷售減少6%，神腦透過和供應商合作、行銷搭配等，手機銷售逆勢成長1%，展望下半年，包括蘋果、Android新機將有機會帶動買氣，對於下半年神腦持審慎樂觀態度，最重要的是9月期待蘋果可以如期上市新機。

至於市場擔憂通膨恐衝擊消費意願，邱致忠表示，神腦以蘋果消費周期來說，每隔兩年就會有換機的需求，通膨的影響較小，消費電子產業從去年晶片缺料一路到今年的通膨壓力，加大通訊產品生產壓力，目前預計下半年通膨壓力應該會趨緩，另外，神腦也盡量不在產品價格上進行調漲，以減緩消費者的壓力。

邱致忠表示，先前因為物流塞車、缺料等，蘋果全系列供貨都有受到影響，但目前神腦先前的缺貨也已經陸續補上，蘋果將可以足量供應，加上三星的熱銷，以及Sony新產品極將上陣，預計今年6~7月將是銷售旺季，神腦下半年一定會比上半年好，全年獲利表現也至少可以持平。