「10-15-2號（鰲新路）計畫道路」20日開工，圖為完工模擬圖。（台中市府提供）

台中市清水區有許多早期已徵收但尚未開闢的計畫道路，長期未開闢影響區域發展，經市府盤查一共9案提報內政部補助，最後一案「10-15-2號（鰲新路）計畫道路」於20日開工。市長盧秀燕表示，這條計畫道路連接鰲新路，地方鄉親爭取多年，工程總經費1550萬元，預計10月可完工。

市長盧秀燕指出，市府近年陸續整修81條馬路，清水國民暨兒童運動中心及海洋生態館也已開工，另外清水車站人行跨站天橋、濱海橋也預計年底完工，還有美樂地公園等建設，未來市府將持續建設清水地區。

市議長張清照說，徵收道路用地卻遲未開發，不僅荒廢土地，也影響當地的交通與發展，他努力爭取，希望加速「最後一哩路」，讓荒廢公地變成「條條大路通羅馬」的便利道路。

建設局長陳大田表示，清水區生活圈盤查計畫共9案，總工程經費1億2575萬元，自2018年推動以來，6案已完工、2案施工中，今日為最後一案工程，預計今年全數完工，是重要里程碑。

「清水區10-15-2號(鰲新路)計畫道路開闢工程」道路長280公尺，寬10公尺，工程總經費1550萬元，包含用地費100萬元及工程費1450萬元，將改善原道路線型凌亂、路寬狹窄及會車不易問題。

建設局指出，台中清水、沙鹿、梧棲海線地區有許多早期已徵收未開闢計畫道路，長期未開闢影響區域發展，市府持續籌編預算辦理計畫道路開闢，並提報內政部「107~111年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區盤查計畫」補助，感謝內政部營建署支持協力加速地方建設發展。

今日開工動土祈福典禮，包含市長盧秀燕、建設局長陳大田、台中市議長張清照、副議長顏莉敏、內政部營建署處長何志浩等均出席。