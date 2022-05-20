李晉瑋全新創作專輯《What’s Your Story？ 》今數位發行。（宇森工作室提供）

李晉瑋全新創作專輯《What’s Your Story？ 》今數位發行。（宇森工作室提供）

新人李晉瑋籌備2年的《What’s Your Story？ 》全新創作專輯今（20日）搶先數位發行，日前拍攝新歌〈美好時光〉，李晉瑋分享在拍攝現場巧見兒子睡覺時最愛的幸運鵝娃娃，除了保佑天氣放晴外，更期待能帶給專輯開盤好運。此外，李晉瑋透露創作〈美好時光〉創作時，總回憶起以前年少時與哥哥都非常喜愛五月天，兄弟2人會將羽毛球拍當作吉他，假裝自己是五月天在舞台上表演滿足明星夢的那段美好時光。

〈美好時光〉MV由李晉瑋與王心茗演出，李晉瑋在劇中搭皮卡車暢遊高雄85大樓、愛河、左營等景點，王心茗則飾演努力實踐音樂夢想追尋自我的女孩。拍攝當天，當李晉瑋在現場看到導演的攝影機上掛著一隻鵝娃娃，竟跟兒子每天睡覺必抱的娃娃一模一樣，一問之下才知道這是導演的幸運物，果然當日幸運爆棚，拍攝一路天氣晴朗。

MV設計李晉瑋搭乘皮卡車後座，彈著吉他暢遊城市街景，由於李晉瑋身高183公分腳比較長，上車時還特別叮嚀請司機先等他「全身」都上車後再行駛，自爆曾搭乘家人或朋友的車時，偶爾發生他一隻腳才剛踏上車，另一隻腳都還來不及跟上，駕駛就直接踩油門往前開的意外，讓他哭笑不得。〈美好時光〉MV今首播，李晉瑋也將於6月起舉辦誠品巡迴演出。