我國棒球好手陽岱鋼從日職轉投美國獨立聯盟，繼續為職涯打拼，而相信國人也相當關注他的表現，台灣時間5月20日他再次代表湖國碼頭犬隊(Lake Country Dockhounds)出賽，在這場比賽中擺脫低潮敲出安打，且帶有1分打點，雖然目前打擊率僅.192，但能從低潮中走出仍值得鼓勵。

🔥 Don’t Let These Dogs Get Hot! pic.twitter.com/yG7BxF5eEC — Lake Country DockHounds (@DockHounds) May 19, 2022

今天碼頭犬隊碰上探險家隊(Sioux City Explorers)，陽岱鋼擔任先發第2棒中外野手，此戰前4打席都沒有建樹，分別以滾地球、三振、飛球、滾地球出局，眼看比賽已來到第9局，所剩機會不多，球隊也以3：10大幅落後，這時陽岱鋼終於醒來，敲出中外野方向安打貢獻1分打點，接著又靠隊友推進跑回本壘得分。

雖然最後球隊以6：10吞敗，但陽岱鋼中斷連12打數無安打乾旱，並為球隊敲下分數。陽岱鋼為碼頭犬效力的前三戰都有安打演出，但最近兩場8打數無安打還苦吞3K，加上這場前4打席都落空，差點形成連13打數無安打悽慘紀錄，好在他奮力一搏找回自信，接下來的表現仍讓大家期待。

陽岱鋼去年底震撼宣布離開日職巨人隊，據日媒報導，薪水是原因之一，陽岱鋼原本年薪大約是3億日圓，不過巨人開出的新合約是2千萬到3千萬日圓左右，加上他整季在一軍僅出賽7場，為生涯最少，動了離隊念頭，而他沒讓球迷等太久，2月底時確定加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，延續旅外生涯！