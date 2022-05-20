慧洋-KY（2637）今（20）日召開股東會，通過配發現金股利5.5元，創歷年新高。慧洋董事長藍俊昇表示，今年散裝船舶吃緊、市況好，目前三種型船日租都站上3萬美元，日租金只要在2.5萬美元以上，公司獲利就會很好。

現場有小股東問到，未來運價會不會修正？藍俊昇笑稱，「我不是印度神童。怎麼知道運價？」運價由市場決定，隨著大陸分階段解封、南美穀物出口旺季，加上近期印度積極自印尼採購煤礦，歐洲轉往澳洲採購煤礦等，皆推升BDI指數持續走揚，挹注慧洋指數連動船舶租金收入。

慧洋表示，去年散裝航運重回榮景，推升慧洋合併營收達191.69億元，營業利益82.58億元，稅後淨利82.45億元，EPS為11.05元，全年營業利益率43％，各項營運表現均創歷史新高。

為創造穩定投資價值，慧洋將配發現金股利5.5元回饋股東，同步改善集團財務結構，今年第一季負債比降至55％，較去年同期66％有顯著下降，營業利益率達48％。預計6月可降到50％以下，現階段升息還債很重要，未來目標希望降到30％。

慧洋營運持續樂觀向上，並靈活調整租船政策，適時調整固定租金與指數連動船比重，今年船舶換約漲幅可望上修至四成以上。

明年將上路的兩大環保新規，加上散裝船舶造價上漲、貨櫃船舶訂單排擠，影響船商投入新船意願，慧洋維持一貫穩定造船政策，將成為此波榮景的贏家。

慧洋目前旗下總計140艘散裝船舶，平均船齡7年，今年交付五艘中小型散裝貨輪，其中三艘為符合最新第三期氮氧化物排放標準之環保節能船，未交付之新造船訂單有12艘，穩居散裝龍頭，並擁有最大數量與最高比重之節能船隊。