結合休閒度假、城市度假兩種旅遊型態，瑞穗天合國際觀光酒店推出「遊瑞穗旅艋舺花蓮台北雙城遊」住房專案，即日起至6月21日，入住城堡精緻客房雙人每晚10,888元起，城堡溫馨家庭房兩大兩小15,088元起，除了享有一泊二食，免費暢遊金色水樂園、跑跑甩尾車、旋轉木馬等多元設施，專案更加碼贈送台北花園大酒店平日雙人住宿券一張，邀旅客體驗全新改裝的智能飯店。

瑞穗天合國際觀光酒店地處花東縱谷環繞，占地2萬坪擁有瑞穗溫泉絕佳的天然資源，在房內就可沉浸瑞穗黃金湯洗禮，酒店以歐風城堡造型聞名，並有台版迪士尼美譽，擁有金色水樂園、室內按摩水療區、三溫暖裸湯區、室內游泳池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車，專為孩童打造的無限樂園充氣城堡、兒童超跑俱樂部，以及老少咸宜的旋轉木馬、小火車，以多元遊憩設施來滿足每個年齡層對旅遊的想望。

「「遊瑞穗旅艋舺花蓮台北雙城遊」住房專案，不論雙人、小家庭或好友相約出遊，從兩人、兩大兩小到四人都有合適房型，提供城堡精緻客房、城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房、莊園溫馨家庭房四種房型可供選擇。其中最受親子客群青睞的溜滑梯房，親子溫馨家庭房兩大兩小每晚16,088元起，房內配備的旋轉溜滑梯、小球池、積木玩具，讓孩童在房內也能輕鬆玩樂放電，專案皆含早餐、晚餐一泊二食，與館內設施免費暢遊。

訂購「遊瑞穗旅艋舺花蓮台北雙城遊」專案將於退房時贈送台北花園大酒店雅緻客房住宿券一張，適用於平日住宿一晚含兩客早餐，台北花園大酒店歷經全新改裝，空間設計融合艋舺船舟語彙，與鄰近的西門町商圈電影等元素，定調以旅艋舺遊西門為酒店主軸，客房中更串接了智能管家，帶領旅人感受不用動手，聲控互動、音樂播放等智能體驗，此外酒店也設置了復古的柑仔舖，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食小點，供住客免費享用，為旅行更添回憶亮點。