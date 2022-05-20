統一學測驗成績19日公告，共同科測驗國文、英文、數學(A.B.C)、專業科目(一)、專業科目(二)五項考科，並公告前標、均標、後標三種分數區段。明道中學技高部成績表現亮眼，報考數學B卷共688人平均成績達全國前標，應用英語科各考科平均分數都達全國前標，英文平均分數更高達90分。

明道中學副校長陳炤華表示，突顯疫情期間同學們善用科技輔助學習，自律自主學習的成果。

明道中學從去年開始，就在明道學App及網站成立了「SRL自學平台」，推動全校親師生「自律自主學習」，裡面包含「MIVA解惑平台」、「筆記分享平台」及「SIG與議題分享平台」，同學們自願分享自己的學習內容，跨部別、跨年級彼此交流討論，也聚集了有共同興趣的同儕。

明道中學校長汪大久表示，疫情時代，同學能否自律自主學習成為線上學習的重要關鍵，學校提供平台，鼓勵學生主動發起團隊合作，在六年一貫的優勢下，同學們能針對自己的程度找到合適的學習資源。

技高部主任陳士虹分享，今年統測成績在共同科目的表現，除數學達全國前標之外，國文、英文超越過往，高於全國均標。

應用英語科、餐飲科、觀光科各考科平均分數均達全國前標，商業經營科專業科目(一)達全國前標，美工科、廣告設計科專業科目(二)達全國前標，資訊科、電子科之各科目也都高於全國均標。