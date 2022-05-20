彰化永靖的成美文化園，攜手頂新和德文教基金會，分送三波愛心可頌麵包到聖家啟智中心、小嶺頂愛啟兒關懷協會等。(成美提供／吳敏菁彰化傳真)

彰化永靖的成美文化園，攜手頂新和德文教基金會，分送三波愛心可頌麵包到聖家啟智中心、小嶺頂愛啟兒關懷協會等。(成美提供／吳敏菁彰化傳真)

疫情延燒，聖家啟智中心暫停外界人士參訪，捐款大幅減少，持續受影響已兩年，近日出現建物安全補強經費缺口，雪上加霜，彰化永靖的成美文化園，攜手頂新和德文教基金會，分送三波愛心可頌麵包到聖家啟智中心、小嶺頂愛啟兒關懷協會等，企盼喚起更多人關心。

員林的聖家啟智中心提供0-6歲發展遲緩及身心障礙兒童以及18-40歲身心障礙者日間生活照顧服務，拿到可頌麵包後，都很開心。

聖家啟智中心主任劉嘉琪表示，捐款這兩年持續受疫情影響，為了將早療服務送進偏鄉及無法出門接受服務的個案家中，人員迫切需要到宅服務的汽、機車；此外，聖家啟智大樓，歷經921大地震及25年長期使用，建物耐震能力急需補強，突然出現600萬建物補強經費缺口，不知所措。

小嶺頂愛啟兒關懷協會主要協助15歲以上心智障礙學員學習技能，過去一大部分收入是靠接單代工、銷售自製果凍或創作襪子而來，受疫情影響，代工訂單幾乎停擺，熱銷的果凍銷量也大減。

愛啟兒關懷協會感謝成美文化園捐贈麵包，當作是「增強物」，鼓勵學員達到預設目標，增強達標意願，也歡迎外界捐贈酒精、漂白水或口罩等物資，或購買愛心果凍等產品幫助這些身障學員自食其力。

成美文化園執行長章嘉和表示，在彰化地區分送三波愛心可頌麵包，其中17日送出800個到小嶺頂愛啟兒關懷協會、聖家啟智中心及愛加倍社區服務協會，19日分送800個到永靖華山基金會及瑪喜樂社會福利基金會，24日則將送800個到彰化勵志中學，原少年輔育院，能讓更多人一起關心社會。