目前全台有10萬戶 憨老家庭，對年長的照顧者來說，對身心肩健康、經濟都是極大負擔，嚴重影響生活品質。因此民進黨前立委鄭寶清昨（19日）在臉書透露，經過真善美社會福利基金會相關人員的拜訪後，自己也為心智障礙朋友及弱勢長者盡一份心力，更想到還能整合更多善心人士與社會資源，一起做公益。

鄭寶清在臉書指出，真善美社會福利基金會因看到他長期熱心公益，前陣子為勵馨基金會募款支持弱勢婦幼，因此也想請他幫忙，讓桃園的憨兒、憨老，獲得更妥善、更多元的照顧。

正因全台有10萬戶 憨老家庭，真善美基金會因此致力陪伴憨兒生活自立，提供培力育才、老化扶助等服務。鄭寶清表示，除了自己響應，他想到還能整合更多善心人士與社會資源，一起做公益，例如邀請熱情的清馨婦女會朋友，提供人力支持，或聯絡有能力的企業社團，投入更多資源來幫忙。

最後，鄭寶清也喊話，相信只要有適當的引導、教育及陪伴，每位憨兒都能發揮無限潛力！邀請大家一起做愛心。