近來不少民眾反映未收到確診或隔離通知書，尤其個案數最多的新北市，第一線人員苦不堪言。中央流行疫情指揮中心今天宣布簡化相關流程，將法傳系統和確診通知書開立系統脫鉤，預計流程可簡化至10小時內，指揮官陳時中更指出，希望縮短至5小時內。另外針對尚未取得隔離通知書的「舊案」，今天起也開放民眾至數位平台申請隔離證明。

陳時中表示，近來防疫資訊平台作業上有一些「卡卡」的地方，導致地方處理時效上有一些問題，也有民眾擔憂相關證明無法即時取得，因此指揮中心資訊組和唐鳳政委已完成行政上的優化，過去針對確診者開立通知書，需要先進到法傳系統維護，現在把它切成兩條線，不需要經過法傳系統維護，只要取得資料就可以直接開立確診通知書。

確診通知書卡卡，陳時中提一招盼能5小時完成。（圖／指揮中心提供）

指揮中心也簡化密切接觸者相關程序。陳時中表示，過去以簡訊發送日為準，導致時間上有落差，現在統一以「最後接觸日」起算為第0天，加3天就是居隔日，再加4天就是自主防疫日，大家能夠統一，不會產生混亂，不會等到收到簡訊時時間已經落後，可能多做不必要的居家隔離時數。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴補充說明，目前因為舊案卡關、新案不斷進來，導致新舊案卡在一起互相干擾，因此啟動「推陳出新」方案，只要確診者自主疫調填寫正確，就會立刻轉到隔離書開立系統；過去開立隔離通知書可能拖到24小時以上，新做法將縮短至10小時內。另外針對舊的居家隔離、尚未收到通知書的個案，也會加大電腦資源來處理。

龐一鳴表示，昨天下午和新北市召開視訊會議，了解第一線同仁的痛點，很多民眾要求開接觸者隔離通知，過去晚開了，現在要求補開，因此5月25日起在數位證明平台上提供民眾申請隔離證明的功能，優先提供還未開立電子或紙本隔離通知書的民眾使用。

陳時中提醒，因為個案數一下子增加，造成很多作業的困難，我們和地方政府通力合作，希望快速解決問題，且請民眾務必填寫正確的聯絡電話，希望能在5小時內完成開立通知書；目前也提供平台讓「舊案」來申請隔離證明，拜託大家不要急，保險理賠2年內絕對來得及，大部分公司請假也沒有規定這麼嚴格。