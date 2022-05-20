丁國琳演出本土劇《台灣霹靂火》中的反派邢速蘭一角走紅，成為觀眾口中的「壞女人專業戶」，今年56歲的她維持火辣身材及凍齡容貌，堪稱演藝圈的美魔女，稍早在臉書曬出一系列自拍照，只見一對傲人北半球讓人看的血脈賁張，引起網友熱烈討論。

丁國琳稍早在臉書寫下：「今天是520，別忘了跟你家人、朋友們說聲我愛你，我愛你們」，接著附上3張自拍照，只見她留著齊劉海綁著公主頭，對著鏡頭露出一抹微笑，雖然素顏但氣色及膚質看起狀態都極佳，即便凍齡模樣卻看不出已經56歲，其中一張只見她稍往後退，半身入鏡卻卻讓傲人上圍成為焦點，讓人看得血脈賁張，短短時間就吸引上千人按讚。

網友見到她曬出的美照後，紛紛留言：「就喜歡你還是那麼美，希望跟你一樣保持最美最佳的狀態」、「你現在好漂亮，比已經漂亮 」、「真是十八姑娘一朵花 」、「時間在妳身上找不到任何痕跡」，對於所有人的讚美，她則是謙虛表示：「我已經是56歲的中華民國老太太了，歲月當然有留下痕跡，只是比同年齡的人，稍微慢一點罷了」。

其實去年8月丁國琳曾被發現身形疑似發福，當時她解釋因為腳受傷打了類固醇，一度變胖10多公斤，達到生涯巔峰63公斤，但她樂觀表示反正也沒男友「沒人嫌棄」，等傷好了再瘦回去就好了。