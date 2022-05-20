宜鼎(5289)今年Computex攜手旗下子公司與策略合作夥伴，盛大展出全系列新品，包含各種不同工業應用動態展示，以及全方位工控儲存與AI智能解決方案。

宜鼎今年積極強化AI解決方案與相關應用，以集團AI化為目標，持續擴大營運動能，並結合「軟硬整合」、「遠端管理」及「資料安全」三大要素，強勢布局Edge AI邊緣運算市場。

看好工業應用持續於全球市場發酵，宜鼎今年也將於2022 Computex展出全系列新品，包含全球首款工業級PCIe Gen 4x4固態硬碟，以雙倍容量、雙倍頻寬及雙倍傳輸速率，承接5G基礎設施、mmWave毫米波設備、智慧路燈及AIoT人工智慧物聯網等高階市場應用。

面對嚴苛環境與新型態工控系統，宜鼎所推出的全球首款Ultra Temperature極寬溫DDR4記憶體模組，以高達12度C的耐受溫度，成功導入高階自駕車載、無風扇嵌入式電腦、關鍵任務及航太市場。而全球首款M.2 2280 10GbE網路擴充卡，以強大效能與高嵌入彈性，獲得市場廣大迴響，其10倍高速與小巧的尺寸，可為客戶無痛實現各式5G與AIoT高效傳輸需求。

宜鼎國際董事長簡川勝表示：「宜鼎多年來以國際化品牌思維經營全球市場，隨著IIoT、AIoT、Edge AI逐漸成熟，工業儲存與記憶體所扮演的角色也逐漸躍升為運算整合的主角，因此宜鼎也積極佈局各種新興領域與AI技術。而隨著全球市場逐漸開放與恢復商業活動，宜鼎也將擴大發表創新研發成果與AI策略佈局成果，期望帶動新一波全球業務成長與品牌曝光。」

2022 Computex宜鼎除了各個產品線的亮點產品外，更偕子公司與策略夥伴共同打造全新AI展區，展示智慧零售、智慧工廠、智慧交通以及智慧基礎建設的整合解決方案。尤其隨著疫情發展，能夠減少人員接觸的新一代智慧零售模式持續發展，宜鼎與產業夥伴共同推出整合影像辨識技術的自助結帳系統，藉由AI智能運算，自動辨識商品品項及數量，並串接POS結帳系統、自主產生價格試算，帶來更便利的智能結帳體驗。

在智慧商場當中，則結合InnoAge固態硬碟的遠端管理功能，及子公司巽晨國際的無線傳輸技術，讓遍布商場的電子看板系統得以遠端控制與整合，不僅解決複雜線路困擾，更能即時完成統一內容播送與遠端障礙排除。此外，宜鼎也將AI智能應用導入智慧交通與監控系統，結合子公司安捷科GPS定位技術，進行高效、即時的影像與車流辨識。

2022年宜鼎的AI佈局擴大整合子公司產品與研發量能，並串聯起產業鏈中策略夥伴技術與資源，群力推動產業AI智能化，幫助全球客戶更有效地實踐AI智能應用。