全台已有上百萬人確診，台南市政府為搶攻疫後復原者的商機，領先全台開出第一槍，宣布號召觀光旅宿業者成立「台南觀光復原者聯盟」，提供復原者旅遊、住宿等優惠方案，目前已經獲得40多家業者響應，加入聯盟的業者正陸續增加中。市長黃偉哲20日強調，歡迎全台復原者前來台南旅遊及住宿，放心好好玩。

黃偉哲認為，隨著確診者愈來愈多，發現有少數民眾對確診者或康復者投以異樣的眼光，甚至還在背後指指點點，導致確診者及康復者身心俱疲。事實上，康復者因為有一段時間不會傳染，相對更為安全，因此台南特別為他們推出優惠專案，並張開雙臂歡迎全台復原者前來留宿及旅遊。

剛因確診結束居家照護的市府觀光旅遊局長郭貞慧也分享自己的經歷，並呼籲社會大眾應該以平常心看待確診者及復原者。她還強調，此次籌組「台南觀光復原者聯盟」，除希望搶攻疫後報復性觀光旅遊商機外，也盼協助台南的觀光及旅宿業者，展現軟實力及社會關懷的力量。

郭貞慧說，「台南觀光復原者聯盟」優惠方案從即日起至6月30日，目前已有超過40多家業者響應，像尖山埤江南渡假村提供平日定價45折及買門票送遊船等超低優惠，劍橋大飯店及艸祭Book inn也推出住宿買一送一優惠等，歡迎全台康復者在PCR確診15天以後，出示「健保快易通」或PCR確診日期等相關證明，前來台南散散心，並感受台南獨有的熱情與用心款待，加入聯盟業者的名單及優惠內容，可上「台南旅遊網」查詢。