新冠肺炎疫情升溫，不少國家都將快篩陽的民眾視同確診者，雙北首長也紛紛提出相關呼籲。目前快篩陽經判斷可視同確診的個案包括居家隔離、檢疫、自主防疫、65歲以上4類對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，未來會把範圍擴大，PCR的需求會越來越低。

陳時中今日透露，快篩陽視同陽性試辦65歲以上、3類人後，接下來還會繼續開放。他強調，快篩陽不是直接陽性，要經過醫師診斷，會把範圍擴大來，將來PCR的需求會越來越低，但是還是有一定的需求在。

對於今日確診數未如同預期達到10萬人，醫療應變組副組長羅一鈞說，所有預估都是基於模型、趨勢的分析，會隨著政策而不同，當時說低推估是5月20日上看10萬人，昨日9萬人，現在依PCR採檢情形看來，都是10～11萬左右，幾乎所有縣市昨天、今天都是下降的情形，陽性率68、69％，另一部分是3類、65歲以上快篩陽視同確診的個案。對於未來的疫情走向，他表示會隨著疫情變化，做趨勢上的研判，周末後會更清楚。