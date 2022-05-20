台中市明台高中傳捷報，烘焙科榮獲第52屆全國技能競賽中區分賽冠亞軍。（明台高中提供／盧金足台中傳真）

明台高中位處霧峰林家花園，有「古蹟花園學校」的美譽，今年囊括第52屆全國技能競賽中區分賽冠亞軍。

學生參加勞動部乙級證照檢定成績亮眼，烘焙、中餐、美髮、電腦軟體應用已有多人傳取得專業乙級證照。

烘焙技術科林家逸表示，從二年級的寒假開始，每周六勤奮練習乙級，從一年級的麵包學習，到現在可以完成所有的乙級題目，非常有成就感，在乙級課程的練習，曾遇到困難的題目需要多加去練習，把每一個產品做到好、做到漂亮，在師傅指導中學到烘焙的知識還有經驗及技巧，成功地考取烘焙乙級證照。

獲得全國技能競賽中區分賽冠軍的徐億筑指出，在淘汰賽的藝術麵包作品晉級區域賽時，對自己的成績不滿意，擔心在後續的決賽可能不會有理想的名次，「沒想到竟然還能拿到中區區域賽的第一名，令我又驚又喜」。

亞軍張育銘說，第二次參加全國技能競賽，第一次是在51屆，當時對麵包這方面沒有太大的接觸，自從培訓後才逐漸有興趣，尋找各種麵包相關的書籍，在培訓的過程中學習到麵包的手法及技巧。

明台高中表示，28日是國際技職夢想學園明台高中說明會，培育專業技職人才，完整的訓練，紮實的技能，除考取中餐、烘焙、飲料調製丙級以及中式米麵食、中餐烹飪、烘焙蛋糕麵包乙級等專業證照，透過繁星、技優、推甄等升學管道，錄取國立科大學府，成企業爭相錄用的專業技術人才。