台北市鼓勵大眾運輸，為避免公車頻繁靠路側臨停，影響交通安全，設置15條公車專用道。不過，台北市議員潘懷宗發現，公車專用道坑洞積水多，平均每條1年補10次，最常修補的南京東路公車專用道，甚至2年共修補101次。對此，北市新建工程處表示，半剛性瀝青混凝土鋪面的效果較好，坑洞數多的公車專用道將在下半年更新為半剛性鋪面。

潘懷宗說，北市15條公車專用道總長度60.5公里，相當於台北到新竹的距離，然而公車專用道積水問題，卻是神仙也難救，一直無法被解決，只要雨勢稍大或雨下得較久，專用道上就出現一攤攤的積水，公車進站時水花濺起，民眾慘遭髒水濕身。

潘懷宗指出，根據台北市新建工程處統計，2020年、2021年北市15條公車專用道，2年來坑洞修補共計319次，平均每條公車道一年都要補到10次，其中最常修補的是南京東路公車專用道，2年共修補101次，民權東路公車專用道2年修補87次。

他還發現公車專用道鋪設柏油後，往往半年至1年就會出現坑洞，像是信義公車專用道花上億復舊，啟用不到1年就出現坑洞，保固期非常短。

潘懷宗說明，公車專用道在公車長期反覆輾壓，再加上瀝青夏天高溫曝曬下，導致公車專用道容易凹陷、冒出輪跡，形成所謂「車轍」，是公車專用道常見缺失，其它如伸縮縫破損、坑洞等，都會加速路面龜裂與凹陷。

但他質疑，新工處曾於2019年底引進堪稱「機場跑道級別」的「石膠泥瀝青混凝土鋪面」瀝青，在敦化南路一段南向公車專用道試辦，工程總經費達141萬元，不過雷聲大雨點小，既沒成效檢討也沒後續規畫。

新工處長處長林昆虎表示，2019年調整鋪面材質，使用石膠泥瀝青，比一般道路承載能力高，仍有輕微的「車轍」，但比之前材質還好，現在使用比較多是半鋼性路面，用多孔隙的瀝青防止水滲下去，鋪完後再灑一層水泥性的材料，效果比石膠泥瀝青更好，目前15條中坑洞數多的公車專用道中，包括南京東路、民權東路和松江路，將會使用半鋼性路面處理，預計下半年完成。