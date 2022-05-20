嘉澤(3533)第1季稅後盈餘為13.83億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為13.03元，隨著大陸華東地區加速復工，嘉澤表示，第2季有機會比第1季好，受到投信買盤力挺，嘉澤今天股價強勢攻高收紅，再創掛牌新高。

近期大陸上海加速復工，電子產業鏈逐步恢復正常，加上桌上型電腦新機及伺服器客戶需求穩定，嘉澤預估，第2季有機會比第1季好。

受惠於桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30%及伺服器訂單穩定，嘉澤第1季營業毛利為26.36億元，年增34.1%，合併毛利率為42.9%，年增1.45個百分點，營業淨利為15.82億元，年增55.08%，稅後盈餘為13.83億元，年增65.97%，創下單季歷史新高，每股盈餘為13.03元；累計前4月合併營收為83.15億元，年增28.29%。

嘉澤業績表現亮眼，獲投信青睞，在投信加碼下，嘉澤今天收盤股價再創掛牌新高。