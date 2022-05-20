電動車大廠特斯拉執行長馬斯克周四在推特上發文「特斯拉24/7都在我心中」，試圖緩解投資人對他可能因推特而分心的擔憂。這筆交易使近來特斯拉的股價表現承壓。

馬斯克發布一張一個女人（特斯拉）因男友（馬斯克）盯著另一個女人（推特）看而生氣的照片，並寫道：看起來像下面這樣，但不是真的。

他在推特上表示：先說清楚，我花在推特收購案的時間不到5%。這又不是火箭科學！

他並寫道：昨天是Giga Texas，今天是Starbase。而特斯拉是24/7都在我心中。

Giga Texas指的是特斯拉今年在德州的新汽車工廠，而馬斯克旗下火箭公司SpaceX在德州設有一個名為「Starbase」的發射場。

自從這位全球首富在4月初披露入股推特，並出售價值85億美元的特斯拉股票以來，特斯拉股價已經跌掉了三分之一。市場認為馬斯克賣特斯拉股票是為了給收購推特籌措資金。

此前馬斯克宣布以440億美元、每股54.2美元收購推特。

上海硬封城影響特斯拉在當地的生產，以及特斯拉遭標普500 ESG指數成分股中剔除，亦給特斯拉股價帶來壓力。

向來看好特斯拉的Wedbush分析師Daniel Ives周四下修特斯拉股票目標價，理由是在中國的生產中斷，以及馬斯克可能因推特交易而分心。

此外，特斯拉第三大個人股東Leo KoGuan周四呼籲這家電動汽車大廠買回自家股票。KoGuan在推特上向特斯拉投資人關係部門主管Martin Viecha喊話，他表示，在不影響現有180億美元現金儲備和零債務的情況下，特斯拉必須立即宣布，今年用自由現金流買回50億美元自家股票，明年再用自由現金流買回100億美元自家股票。

Viecha尚未發表評論。