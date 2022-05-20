快篩實名制4月28日上路，民眾可持健保卡、居留證赴全台4909家健保藥局、58個衛生所購買快篩試劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期實名制快篩買氣減低，昨日晚上11點有1728家機構售光，3000多家沒賣完，明日起會有彈性地配送，對1728家熱點多配2箱，1箱78人份，山地、離島、偏鄉則多配5箱，讓販售更順暢。

根據統計，今日截至中午，4939家機構中共337家完售，可販售份數為62萬1人份，已售出12萬1893人份，至今售出791萬7334人份。

陳時中表示，今天中午337家完售，下午還有4600多家都有在賣，排隊已經減弱。昨天可販售份數為55萬份，今天則是62萬份，等於昨天有剩下7萬份。而昨日4900多家機構，到昨晚11點為止，共1728家完售，3000多家沒賣完，平均剩下76人次，換句話說剩下1天份。

有鑑於此，陳時中宣布，明日起，針對1728家熱點，一次性多配發2箱，讓他們更有彈性地販售，減低排隊的需要，讓大家更順暢。而偏鄉、山地、離島地區，因幅員廣大，一次買會有困難，因此特別在明日起，針對78個點，一律先配5箱，每箱78人份。明天也會發文讓鄉公所進行調查，根據鄉民的需要販售實名制快篩。