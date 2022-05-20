立法院副院長蔡其昌20日會勘梧棲破損道路，爭取前瞻計畫1億5530萬元進行路平改善。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區民和路、中正路及梧棲大排南岸等道路車輛及人行使用需求顯著，路面及混凝土人行道均有明顯沉陷、局部龜裂破損等情形。立法院副院長蔡其昌20日會勘，爭取前瞻計畫1億5530萬元進行路平改善，確保當地行車及行人安全。

副院長蔡其昌今日邀集內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員楊典忠、王立任、台中市議員參選人林佳儀前往梧棲區民和路會勘。蔡其昌表示，這次的工程除了要進行路平計畫外，最重要的是增加海線地區的人行空間，讓在地居民走路出門更安全，有舒適的人行道可以使用。

蔡其昌說，梧棲民和路跟中正路是人口較密集的住宅區，中央路則是海線的主要幹道之一，還有大排南岸也已年久失修，雖然海線較偏遠，但希望透過他的爭取分段進行整修，一步一步改善海線民眾的生活品質，讓地方有更好的發展。

台中市議員王立任、楊典忠表示，這次爭取的是梧棲使用率較高的幾個路段，進行路平以及人行空間改善的工程，在市府預算方面，會繼續在議會監督經費的運用，確保工程的執行。市議員候選人林佳儀也說，自己也會持續關注海線的建設，讓民眾有更好的生活。

內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強表示，此次工程改善梧棲4條重要道路與人行道，包括梧棲民和路、梧棲運動場北側中正路、梧棲區梧棲大排南岸及梧棲中央路2段，總經費1億5530 萬元（營建署將補助82％，約新台幣1億2734.6萬），4項工程預計於2023年4月完成。