「真的有必要繼續實體嗎？！」因疫情快速升溫，花蓮縣內的大專院校已先後實施遠距教學，只剩慈濟科技大學是唯一仍採取實體上課的學校，引發學生討論，有護理系學生在社群網站發文「有人被我傳染了」，藉以表達確診心情，文中更是擔憂又傳染給同學怎辦。但校方仍決定以實體上課為主，確診學生可遠距教學至期末。至於校內疫情狀況，校方強調，依照傳染病防治法，不宜公布。

疫情嚴峻，全台多個縣市已陸續決定，下週各級學校遠距上學，花蓮縣府上午跟進，決定讓國高中以下學校跟進23日至27日暫停實體課程，至於花蓮大專院校，包括國立東華大學、慈濟大學先後全面遠距教學為主，大漢技術學院也從21日起實施遠距教學到期末，只有慈濟科技大學從16日起恢復實體上課。

社群網站Dcard慈濟科技大學護理系看板，19日晚間有學生貼文「我確診了」，訴說自己確診心情，陽性時很緊張，因為「怕和我接觸過的同學感染，這時就很希望學校是遠距（上課）的，這樣我染疫了至少不會傳染給別人」。但確診後，對校方教職人員、同學協助，表達感謝之意，也說學校給的隔離地點、食物、水等等，一點都沒虧待我！

「真的很嚴重了！」學生自責說「傳染給別人真的讓我很愧疚」，希望尚不需要實習的學生，請學校讓他們遠距學習，「學生的勇氣是有限的」，勇氣一點一滴被染疫的恐懼消磨，傳染給別的學生滿心愧疚，質疑「真的有必要繼續實體嗎？」

慈科大教務處重申16日起實體上課，只有長期照護研究所及護理系二二丙預防性遠距教學到22日為止。校方今天表示，仍以實體上課為主，上課方式視疫情指揮中心與教育部公告滾動調整，確診的學生可遠距教學至期末。

有關校內疫情狀況，校方強調，依照傳染病防治法，不宜公布確診數據和個案，請外界見諒。