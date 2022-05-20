跟蹤騷擾防制法即將在6月1日上路，新竹市警察局針對員警進行密集的教育訓練。此外，為了讓市民了解跟騷法並懂得捍衛自身權益，新竹市警察局婦幼警察隊也在5月18日起至31日於臉書粉絲團舉辦有獎徵答抽獎活動。

自跟騷法三讀通過後，新竹市警察局便針對員警進行密集的教育訓練，包含實體及視訊講習、製發視覺化懶人包、拍攝跟蹤騷擾行為態樣影片、蒐集新聞案例製作教材等，目的是要在法令正式施行前，熟悉相關行為態樣及執法規定，並為因應未來可能的重大跟騷案件。另外，竹市警局也整合竹市府各相關單位成立緊急應變小組。

新竹市警察局局長郭士傑表示，依據跟蹤騷擾防制法規定，跟騷行為就是犯罪，實行跟蹤騷擾行為者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金，警方同時可依照被害人請求或職權核發書面告誡予跟蹤騷擾行為人，遏止行為人再犯，行為人在收受書面告誡2年內再為跟蹤騷擾行為者，被害人即可向法院聲請保護令，終結遭跟騷噩夢，還給被害人寧靜的生活。

為了讓民眾了解自身權益，新竹市警察局也舉辦有獎徵答抽獎活動，5月18日起至31日到新竹市警察局臉書粉絲專頁按讚、Tag＠ 1位好友並留言回答「跟蹤騷擾行為構成要件」，即可參加抽獎，有機會獲得知名品牌護手霜禮盒，歡迎民眾踴躍參與。