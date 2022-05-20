蔡英文總統20日到八德區視察「防疫關懷包快易通」辦理情形，針對疫情傳播，蔡總統說，最重要目標是降低致死率、提升疫苗覆蓋率。她也提出4重要工作強化執行，包含提升採檢量能、給予確診者更大支持、提升兒童醫療、提升疫苗覆蓋率。

蔡總統說，這次疫情對台灣社會衝擊不能說不大，因為Omicron傳播性質快，也很多人染疫，這樣情況下，醫療系統要全部投入外，國家整體力量也要投入，很重要的是民政系統的投入。蔡總統說，桃園防疫關懷包展現出民政系統跟市府團隊效率的結合，謝謝市府跟區公所、里長、里幹事。

蔡總統表示，目前最重要目標是降低致死率、提升疫苗覆蓋率。為此提出4重要工作強化執行，包含PCR採檢量能擴大、給予確診者支持、提升兒童醫療量能、提升疫苗接種率。她指出，隨著疫情擴大，民眾對PCR需求增加。桃園也有9個三合一綠色通道，優先服務6歲以下幼兒及65歲以上長者，採檢、看診、拿藥一次到位，能確保醫療量能，也希望擴大全國採檢量能。而在執政團隊努力下，北北基桃已經成立8個大型篩檢站。明天三總也會在松山機場增加一三合一大型篩檢站。未來也會視疫情發展，持續增加三合一篩檢站。

第2個則是，透過政府、民間社區關懷中心給確診者更大支持，蔡總統說，網路上很多曾經確診的朋友組成康復者聯盟，協助身邊朋友度過不安心情，希望不管政府、民間多多發揮相互關懷力量。希望網路社群，也期待民間企業響應政府，設關懷中心，讓確診者能更快得到需要協助，減輕醫護跟第一線防疫人員負擔。

第3為全面提升兒童醫療量能，蔡總統指出，每個小朋友都是爸爸媽媽寶貝，現在兒童疫苗已經陸續到貨，可以提到5到11歲兒童使用，對5歲以下現階段沒辦法接種疫苗的小朋友，一定要特別注意健康狀況跟醫療需求。目前全國各縣市108家醫院、診所、衛生所設置兒童綠色通道，優先提供兒童。另一方面也強化轉診協調，務必要一步到位，重症兒童可以在最短時間得到更妥適醫療照顧，會在全國兒童醫院、醫學中心以及重度型急救責任醫院，預計增加100張兒童專責加護病床。後續總數可以達到750張病床，特別對6歲以下兒童。這些特別為兒童設置的醫療量能，相信衛福部會一一公告，服務民眾更方便。也要謝謝台大醫院將他兒童醫院1／3量能先投入6歲以下兒童照護，也協調台大醫院新竹分院提供量能，也會持續推動強化兒童照顧措施。讓他們在疫情期間得到更好的照顧。

第4項則是持續提供疫苗覆蓋率，蔡總統說，現在疫苗都很充足，要拜託大家，鄉里之間有長者也好，里民也好，還沒打到三劑請他們打滿，65歲以上符合接種資格，也要請他們接種第4劑。