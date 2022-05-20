大地酒店即日起至8月底前，推出「沁夏~醉好眠」住房專案，憑專案入住只要每位4,500元，適用2-4人相約同行，可享大地酒店住宿一晚，晚間6點至9點還提供Happy Hour 3小時無限暢飲，多種飲品任君挑選，讓旅客度過開心又愜意的美好夜晚。喝足睡飽後，隔日中午前再來品嚐喜歡西餐廳最新的超豪華異國早午餐！且為了因應疫情狀況，該專案Check in及Check out的時間都順延2小時，將旅客入住及退房的時間巧妙避開人潮，藉以達到分流的效果，用心維護旅客的健康與安全。

本專案提供數種不同的房型，讓2-4位的親朋好友可以一同入住，依照人數提供房型，入住期間可至喜歡西餐廳共度優雅閒適的Happy Hour時光，晚間6點至9點長達3小時的時間，紅酒、白酒、啤酒、氣泡酒、茶類、氣泡飲等多款飲品都讓旅客任意選擇，和家人閨蜜閒話家常、分享心情，一同度過微醺愜意的夜晚。

專案中還可品嚐到喜歡西餐廳簡玉銘主廚團隊最新研發的4款豪華異國Brunch，從早上10點30分至下午1點皆可享用。其中「翼板牛排佐班尼迪克蛋堡」，使用油花均勻、口感軟嫩的翼板牛排，再搭配早午餐界的超人氣菜色班尼迪克蛋，經典料理絕對不容錯過。而「根島蝦綜合海鮮小米粥」使用生長於印尼、純淨無汙染海域的根島蝦，再和鮮蛤、花枝等綜合海鮮食材，一起放進台式風味濃厚的小米粥，是營養又暖心的一道粥品。「舒肥雞胸肉佐季節鮮蔬」將雞胸肉用真空低溫的方式烹調，舒肥後的雞胸肉軟嫩細緻，再搭上主廚特選的季節時蔬及炒蛋，健康無負擔的輕食料理，十分符合現代餐點的趨勢。「沁涼蕎麥麵佐溫泉蛋」是具有濃厚日本風味的麵食，清涼的麵體淋上柚香和風醬，在炎熱的夏天讓味蕾感受清爽的口感。Brunch除了主菜以外，隨餐提供煙燻鮭魚、冷肉起士盤、時令蔬菜沙拉、帕尼尼三明治與可頌、主廚例湯、手工甜點跟水果、飲品及氣泡酒。

【喝酒不開車，飲酒過量有害身心】

【泡溫泉前請勿飲酒過量】