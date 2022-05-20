因應疫情升溫，為搶攻宅食經濟商機，國泰飯店觀光事業旗下全台和逸、慕軒飯店將於5月20日至6月30日止，提供全台「逸起抗疫 外帶食集」餐盒全面89折優惠，部分品項更祭出不到6折折扣，配合多種家庭用餐型態，舉凡個人餐盒至四人分享餐、午茶甜點至晚餐美饌最低百元起，民眾在家也能輕鬆品嘗飯店主廚級手藝。除了外帶優惠外，各餐廳也推出內用快閃優惠，持打滿三劑疫苗的小黃卡即享用餐8折起，和逸、慕軒飯店日前獲國際知名衛生公司頒發「2022藝康科學守護」衛生認證標章，以最高標準落實各項防疫措施，確保每一位來訪貴賓均能使用最安心無慮的用餐環境。

台北慕軒飯店全新推出「戰斧牛排四人外帶分享餐」，安格斯牛排經溼式熟成後以直火炭烤並用蘋果木與相思木增添熏香氣息，限時6折只要5,280元。不想要套餐也可選購「黑牛肋眼12盎司附炭烤時蔬」53折優惠每份690元，或者品嘗「異國風味烤半雞」搭配主食(薯條/馬鈴薯泥/白飯三選一)折扣後每份只要408元，可選義大利熱那亞青醬、北印坦都里、美式德克薩斯等口味。另外長期熱銷的視覺系饗樂餐盒，不管是深受顧客喜愛的香煎挪威鮭魚、鄉村燉噶瑪蘭豬腱骨及拿坡里肉丸斜管麵，通通都可以89折打包回家，醫護從業人員更享85折優惠。

全台和逸飯店即日起於國泰飯店觀光事業線上商城推出多種形式餐盒，全品項89折優惠供各地民眾選擇。擁有城市綠洲美名的和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館THE Lounge因應台北民眾喜好多樣式餐點，根據單、雙月更換不同菜色，提供紅燒牛腩、清蒸現流魚、月亮蝦餅、泰式椒麻雞及湯品、精選水果，折扣後每份只要231元，精心選用食材，打造豐富感十足的高質量便當。同時和逸飯店‧台北忠孝館因交通便利性，透過線上商城點購，民眾搭乘捷運於善導寺站下車，步行約30秒即可取餐，非常方便。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒，由主廚特別推薦的「鴨．脂．宴 - 烤鴨闔家四人分享餐」折扣後4,400元起，融合北京烤鴨與港式片皮鴨吃法，主廚將嚴選櫻桃鴨，烘烤至外皮油亮金黃，餅皮夾入鴨皮、鴨肉、大蔥及甜麵醬，外酥內嫩，把在飯店吃到的經典美味帶回家享用。針對即將到來的端午假期也祭出多樣粽子禮盒1,380元起，從經典風味的「東坡鮑魚八仙粽」到甜而不膩的「紫米桂圓棗泥伍仁粽」，此外還可加購美食不可或缺的靈魂醬料，成為桃園人送禮首選。Cozzi Market逸‧市集的星級餐盒也推出眾多新品，像酥炸香料雞飯、京都風花壽司、日式鮮蝦炊飯等都可以用89折扣優惠帶走，準備搶攻桃園市民的胃。和逸飯店‧台南西門館 打造歐風料理外帶美饌160元起。

和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCH?N餐廳為響應活動，特別推出紅酒燉羊膝附法國麵包、阿爾薩斯白酒酸菜燉豬腳、松露海鮮義大利麵等眾多午餐美饌374元起就可享用。想要吃得輕盈，也可以選擇輕食特選系列的蒙特婁燻雞胸起司可頌三明治、BBQ豬里肌起司可頌三明治、南瓜奶油濃湯富府城蝦餅，最低只要160元起。此外考量到喜愛甜食的台南市民，推出的下午茶美饌「手作布朗尼佐香草冰淇淋」、「繽紛水果冰淇淋鬆餅」僅190元就可以與親朋好友安排一場下午茶的偷閒時光。和逸飯店‧高雄中山館 推出燒烤德國豬腳獨享餐和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof高空美景餐廳，再次推出大受好評的「四人海陸外帶分享餐」原價2,400元折扣後2,136元，宅家就可品嘗到美國板腱牛排、香煎鮭魚鮮蝦、炭烤爐魚、波隆那義大利麵及沙拉、湯品、麵包。針對只想獨自品嘗美食的美食家，Cozzi THE Roof也首度推出個人獨享餐，包括「燒烤德國豬腳佐特製酸菜」、「爐烤法式鴨胸」折扣後最低500元起。長期熱銷星級餐盒包含海鮮義大利麵、泰式椒麻雞、鴨胸義大利麵等，於線上商城販售，最低價格每份只需130元起。