基隆市20日有到校的小學生，已自學校領得3劑快篩試劑。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌20日宣布，自即日起針對基隆市12歲以下的兒童及孕婦發放快篩試劑，其中，孕婦及新生兒可配發5劑、0-12歲的兒童配發3劑。目的是希望孕婦及家中有兒童的家庭，能夠自行進行健康監測。

林右昌表示，自即日起，基隆市針對持有媽媽手冊的孕婦、新生兒及0至12歲的孩子發放快篩試劑，讓有孩子的家庭可以使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況，避免家庭群聚，共同守護孩子的健康。

林右昌指出，這批快篩試劑約有10萬劑，是由基隆市政府透過各種管道搶得。市府考量目前基隆市12歲以下兒童打疫苗的比例仍低，因此決定將這批快篩資源優先分配給兒童、新生兒及孕婦使用。

林右昌說，從今天早上開始，已透過教育處將快篩試劑配發給各個公私立小學，有到校的學生可以直接領取三劑快篩試劑帶回家使用。若今天學生未到校，則請家長下周可到學校領取。

據基隆市政府統計，目前基隆市小學有15022名學生，0至7歲有18081人，合計33103人，這部份總計將發送99243劑快篩試劑。而領有媽媽手冊的懷孕婦女以及新生兒，從5月23日至5月31日止，可以憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報户口時，到各區戶政事務所領取。

至於BNT兒童疫苗的施打方面，林右昌表示，市府今天起將疫苗施打的意願書透過學校分發給學童家長，家長有一個星期的思考期，待意願書調查完畢收回後，預期最快應會於6月初開打。