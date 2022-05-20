全球各大產業都因著疫情而面對數位轉型浪潮，加上元宇宙、VR、AR等議題討論度越來越高，虛擬演唱會也越來越流行，Legacy繼推出台灣首場自由視角演唱會後，近日再度展開虛擬實境拍攝計畫，獨家上架LINE TODAY，以高規格拍攝虛擬實境音樂演出，邀請了由三金音樂家柯智豪領軍的電子混種樂團「三牲獻藝」，與歌曲具深刻影像感的電子民謠雙人女團「凹與山」，推出「虛擬實境－MUSIC FANTASY SESSION」，本周日（22日）晚上7點至8點在「LINE TODAY娛樂官方帳號」獨家首播免費觀看，加上兩組樂團的專訪紀錄，3個月內LINE TODAY音樂頻道限時回放。

本次的虛擬實境演出製作，以高規格LED虛擬攝影棚實驗拍攝，藉由Unreal引擎建置即時的虛擬場景，使用動態捕捉系統跟蹤物理攝影機，透過即時運算系統結合背景影像與攝影機追蹤的資料，即時將攝影棚錄製畫面演算結合呈現演出畫面，而參與的「三牲獻藝」正是以三金音樂人柯智豪領軍，與兩位電音教父鄭各均、黃凱宇合組，融合臺灣傳統廟會慶典音樂與各自獨特電子音樂手法演繹的全新混種作品。

美秀集團修齊與毀容姐妹會啟芃在「虛擬實境－MUSIC FANTASY SESSION」演出。（Legacy提供）

再由「劇場服裝設計界的陰陽師」之稱的李育昇操刀服裝，在歌曲《啥乜是好額》中還有以太幣滾滾砸下不手軟，VJ邱智群以龜仙人角色加入，美秀集團的修齊宛如發錢機器人在畫面中狂跳狂舞，加上毀容姐妹會的啟芃一身高貴女王氣勢十足，多方軋入虛擬實境的迷幻場景非常過癮，想要參加這場獨特的線上饗宴就千萬不要錯過，記得加入「LINE TODAY娛樂官方帳號」。