不用寄單，家事移工直接加保！勞工職業災害保險及保護法在今年5月1日上路，其中家事移工為強制納保對象，為簡政便民，勞保局已比對勞動力發展署提供的資料，勾稽納保，雇主不用填送投保申請書表至勞保局成立投保單位為看護工加保。

據統計，截至今年3月為止，我國目前有65萬9382名移工，而產業移工原本就是勞工保險的強制投保對象，5月1日後也能銜接職災保險，但21萬餘名的家庭看護工有投保勞工保險甚少，因此有部分雇主擔心受罰，因此仍自行寄單申請納保。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，將主動比對勞動力發展署提供家事移工聘僱許可資料，針對尚未投保職保者，發函告知雇主相關規定並協助簡便納保，雇主無需填送投保申請書表寄勞保局。但若家事移工離職，雇主仍應於家事移工離職當日填具退保表申報退保。

黃錦儀提醒，家事移工主動納保投保級距為基本工資，但若實際領取薪資高於基本工資，也應核實申報。