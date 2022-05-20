警方在今年1至4月共查獲62件到伐林木案件，查扣大批贓物。(林郁平攝)

警政署長陳家欽與林務局召開記者會說明查緝專案。(林郁平攝)

嚴打山老鼠盜伐 警政署「滅鼠專案」破62件、54公噸 (刑事局提供)

為防制山林遭到盜伐，警政署啟動全國性「滅鼠專案」，今年1至4月共查獲盜伐林木案62件115人，包含越南籍移工14人，查扣紅檜、扁柏、肖楠、牛樟、台灣櫸木及台灣杉等各類貴種林木總重約54公噸、總市值達1600多萬元，但若製成藝品價格將翻漲數倍。

警政署長陳家欽20日在成果記者會中表示，將強力取締盜伐集團，不容許盜取國家資產，並表示自己染疫隔離期間，與各警察機關都有視訊保持聯絡，目前身體狀況良好，已恢復正常上班。

陳家欽表示，台灣有很多世界級的珍貴林木，皆有上百年以上的樹齡，但珍貴林木常遇到山老鼠犯罪集團盜伐，為守護山林，各地檢察署、林務局、警政署在去年8月成立滅鼠專案，今年1到4月共查獲62件、115人，法院羈押22人，查扣珍貴林木54公噸。

陳家欽表示，近年查緝山老鼠時發現越南籍失聯移工在山區活動活耀，甚至成立山老鼠盜伐集團，從砍乏、運輸、銷售自成一條鞭犯罪行為，警政署報請檢方指揮，與林務局將越南籍失聯移工盜伐集團列為重點查緝，警政署這個月也啟動刑事局、保七總隊、結合12個山區縣市警局，利用科技執法，在山老鼠活動運輸路段設置攔截點，採取機動盤查，強力取締。

警方分析，盜伐分工為選定區域、山上砍伐、載運下山、直接銷贓或藏匿及製作成品販售等，且贓木運送過程更進化成人贓分離方式，以規避警方查緝。另發現目前盜伐工大都為越南籍移工，這些越南籍移工多來自地理環境與台灣山林相似的北越，年齡層約在20至30歲間，且體型較瘦小，在山野間十分靈活矯捷，是滅鼠專案緝捕的重要對象。