現場火勢猛烈煙又大。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

所幸男童最後順利救下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

湯姓屋主因工作不在家，回家時已呈焦黑一片。（洪靖宜攝）

工程行人員開吊車協助救援。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市大寮區一棟透天住宅，20日上午11時許發生火警，消防局獲報後立即出動前往搶救，現場竄出濃煙，還有2人受困在3樓，消防人員立即佈署水線並架梯搶救，火勢約50分鐘撲滅，其中1名11歲湯姓男童意識清楚，輕微嗆傷，另1名43歲湯姓女性無生命徵象，送小港醫院急救後恢復心跳，仍需觀察。

消防隊獲報大寮一棟透天住宅20日上午11時許發生火警，防局獲報後立即出動15車37人前往搶救，現場火勢猛烈，濃煙不斷竄出，一名11歲的男童受困在3樓陽台，不斷呼叫，看得出男童非常害怕，消防人員趕緊灑水降溫，男童則緊緊抱著鐵窗，這時一樓火勢還是非常大。

當時因為巷內車輛多，相當混亂，雲梯車進不來，消防人員雖架梯要爬上救人，但當下火勢太大、濃煙又嗆無法接近，這時有工程行人員見狀緊急調派自家有吊籃的吊車趕到現場，與消防隊配合，使用破壞機具鋸斷鐵窗，第一台機具不夠力，還一度換第二台機具繼續鋸，破壞鐵窗將男童救下，趕緊送醫急救，嗆傷無生命危險。

後來又在3樓發現另一名43歲的湯姓女子躺臥在房外，但救出時人已經無呼吸心跳，緊急送往小港醫院急救，所幸目前暫時恢復心跳，但後續仍須觀察。

據了解，這棟透天民宅有湯姓母子還有湯女的哥哥一同居住，火災時湯女哥哥因外出工作，回到家發現房子已成焦黑一片；鄰居說，湯姓男童則是因為同學有人確診，從周一就在家中，平時由湯女獨自撫養，未料今天突發生憾事。

現場為3樓透天建物頂樓加蓋鐵皮屋，從現場看得出堆積許多雜物，而確切的起火原因仍待釐清。