新冠肺炎疫情持續，但許多民眾反映居家隔離通知書或居家照護通知書頻頻卡關，勞動部今天表示，勞工配合相關防疫規範必須請假時，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，致無法提供雇主佐證，得於所請假期結束後30日內補提；舊案勞工也可於該函下達後30日內提供。

勞動部表示，勞工感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假；經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫，以及為照顧生活不能自理受隔離、檢疫家屬，得依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工可依教育部、衛生福利部及勞動部相關規定請防疫照顧假或家庭照顧假。

勞動部說明，如果勞工請假時還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為證明，如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書；如果雇主認為仍無法佐證，最晚可在請假結束後30日內，向雇主補提供隔離通知書。另外，由於衛生主管機關處理舊案補發需要時間，今天前尚未收到隔離通知書者，在該函下達日後30日內，再提供給雇主即可。

勞動部條件司副司長王金蓉建議雇主，給薪則可依原本勞工申請的假別先行敍薪，若有後續爭議也可洽各地方政府勞資調解。