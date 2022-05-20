全台疫情持續延燒，確診數字不斷攀升，屏東市有新生兒父母入住高檔月子中心，期間卻驚覺一名照顧幼兒的護理師確診，竟不見機構告知，還是輾轉從友人口中聽聞消息，質疑院方涉嫌隱匿。但院方澄清，一切按照衛福部指引，已通報縣府衛生局。

爆料的古姓男子指出，妻子4月12日生產，6天後便轉住月子中心，此處標榜飯店式享受，且有醫療級照護，入住25天就要價超過16萬元；但入住過程中卻聽友人轉述，其他一名照顧新生兒的護理師確診，他一開始還一頭霧水，並未獲得相關消息。

他急忙追問櫃台人員，對方支吾其詞，禁不住他不斷追問，後續才坦承確有其事。古男抱怨說，在疫情嚴峻之際誰都不想確診，但院方有義務告知狀況，讓入住家長可以選擇續住或離開，畢竟新生兒都是每個家庭心頭肉，誰也不想因此染疫。

他質疑，是否機構擔心一旦消息傳出，後續入住民眾會選擇其他月子中心，把營利放在家長選擇權利之前，是他沒辦法接受，認為月子中心面對問題有更謹慎的處理方式。

對此，月子中心執行長陳美珍表示，該名確診護理師由於家人染疫後進行PCR發現確診，但之前2天都因放假並未接觸幼兒，加上在疫情期間全院採分區照顧，由確診者照顧的新生兒共匡列6人，皆已通報衛生局並告知家屬，一切按照中央指引，也完成清消，並無不妥。

陳美珍坦言，家長擔心孩子心情可以了解，且分區照顧也是擔心疫情蔓延，爆料者孩子並不在匡列對象，一旦將訊息公開恐會造成恐慌，她強調絕無隱匿，不過會將溝通事宜做得更好，避免外界不必要的疑慮。