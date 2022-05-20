國內新冠疫情仍未達高峰，中央流行疫情指揮中心今天公布最新醫療量能統計，全國專責及負壓病床空床率47.5％，個案數較多的雙北，空床率略少，但也有3成以上。近來醫護人員確診情形增加，恐導致「空有病床、沒人照護」的狀況，指揮官陳時中表示，將召回退休或未在工作崗位上的人員，希望增加周邊人力，讓醫院現有的人力可以專注在醫療上。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全國專責及負壓病床空床率47.5％，雙北個案多 ，因此空床率略少，台北31.1％、新北34.2％。他表示，第一線醫護人員會覺得說，有床但醫護人員確診或匡列、人力減少，導致有些病床沒辦法執行醫療照護，或是有時候病人剛出院，病床需要清消等情形，空床數代表的是登記情形，實際上還是以各醫院來呈現。

羅一鈞強調，整體來說，醫療量能並沒有到崩潰的情形，目前和第一線醫師了解到，疫情壓力還在，但就床位入住來說，並沒有說大排長龍或經常在急診外久候的情形，會密切監視床位入住和調度情形；目前北部疫情在高峰階段，中南部疫情可能在慢慢攀升，全國床位情形仍需要跨區調度。

新北市長侯友宜日前表示，希望將PCR採檢的人力拉回病房照護，希望中央盡速擴大快篩陽性視為確診的適用範圍。指揮官陳時中表示，未來PCR需求會越來越低，不過還是有一定的需求在，至於如何讓醫院病床人力增加，會開放醫療單位或衛生單位不用執登、不用加入公會，直接可以來造冊，把原來退休或沒有在工作崗位的人員召回，希望增加周邊人力，讓現在的人力可以專注在醫療上。

有護理師透露，近期專責病房護病比是去年的2到3倍，醫師蘇一峰也指出，負壓病床增加3倍，但人力沒有增加3倍，空床率只是拿來自爽。陳時中回應「這樣子講不是很恰當」，整體人力和床位分配，要拜託醫院盡量做好，有床之後，人可能就會辛苦一點。

陳時中進一步指出，大家也不要忘了，2年內病床沒有大幅增加，都照著原本以醫事司對於病床的掌控，醫療人員也都一樣，沒有因為新冠肺炎的關係特別去增聘很多很多人來，人和床本來都在，怎麼樣做分配，醫院的管理非常強 ，大家在疫情期間都盡量努力來盡量滿足醫療需求。