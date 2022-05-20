苗栗縣520新增確診1282例，其中12歲以下兒童有195人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣兒童防疫綠色通道流程圖。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣兒童防疫綠色通道流程圖。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣兒童防疫綠色通道流程圖。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣520確診人數為1282人，其中12歲以下兒童達195人，衛生局協調轄內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務，而醫院兒童綠色通道部分，部立苗栗醫院從5月17日起開設6歲以下兒童就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供兒童相關評估、採檢與診療服務。

苗栗縣5月20日新增新冠確診1282例，其中兒童染疫情況越來越嚴重，12歲以下兒童確診195人，佔確診人數15.21％。

為提供兒童就近便利的醫療服務，衛生局協調轄內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務，讓家長安心。

並請醫療院所規劃民眾就醫及採檢動線，設置防疫門診、採檢專區、或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，以減少就醫及採檢民眾與其他病人近距離接觸及候診時間的配套措施。

至於醫院兒童綠色通道部分，部立苗栗醫院從5月17日起開設6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

另外，頭份市為恭醫院自5月20日、大千醫院自5月23日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，規劃看診的綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供兒童、青少年相關評估、採檢與診療服務，鄉親可多加利用。

縣府並持續委請醫療團隊開設社區PCR篩檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。另5月22日至5月28日社區篩檢站調整部分時段提醒民眾留意，頭份社區PCR篩檢站重光醫院停車場，5月22日暫停1日。竹南大厝里社區PCR採檢站5月28日暫停1日。因應大千醫院開設兒童防疫就醫綠色通道，自5月22日起苗栗社區PCR篩檢站開設時間由原上午時段調整為下午時段。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親，本土疫情延燒，確診人數不斷上升，苗栗縣累計到20日，已超過1萬2千例本土確診創下新高。社區Omicron感染源多，雖然打疫苗仍可能感染，但對防重症以及家庭傳播都有明顯改善，依據國內資料來看，沒打疫苗死亡率是打過3劑疫苗的6倍，即打過第三劑比未接種者染疫後可降低83％死亡率。因此強烈建議需要出外打拚的朋友，打滿三劑疫苗，保護自己心愛的家人。