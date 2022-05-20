被封為鋼琴女神的馬來西亞女星李元玲原本是李雲迪門下徒弟，近年她常在IG分享近照，火辣無贅肉的好身材吸引一票粉絲追蹤，昨(19日)她曬出近照，興奮喊：「身材回來了」，原來她不只找回翹臀，正面看還有六塊肌加馬甲線，連男性都很難練出的完美身材在李元玲身上全都有，引來部分網友驚訝說：「好壯」，粉絲則護航說：「你會不會欣賞」。

32歲李元玲曾演出電影《開心鬼見鬼》、《盂蘭神功》，去年5月她自曝早在年初罹患新冠肺炎，休養、吃藥10天後才康復。去年底她的恩師李雲迪捲入嫖妓風波，讓李元玲也被牽扯，外界更好奇兩人關係？當時她斬釘截鐵回應：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice，從來沒有越界師生關係。」

有人稱李元玲看起來很壯，被粉絲反嗆。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲平時常在IG分享性感辣照，也常自揭隱私，先前她自曝曾遇過演藝圈潛規則，坦言：「被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色泡湯」，之後她還因此被片商高層封殺，讓她回憶起來還是氣得牙癢癢，氣回：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢」。

近期，李元玲更揭露曾被前男友利用騙財騙色，甚至劈腿她的好友，警告其他人不要像她一樣吃虧，而她最近無預警在IG上消失兩周，後來才揭密是遇到駭客盜帳號，昨她曬出自己穿緊身粉色兩截式運動裝的照片，背後照一看腰身超明顯，渾圓屁股曲線超誘人，正面照更可見她清晰的腹肌、馬甲線條，引來粉絲狂按讚，還有人誇說：「冷酷的外容與腹肌，甜美的內在之代表回來了」、「看起來一直都是精瘦的呀」。