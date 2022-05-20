時光飛逝，一轉眼已經來到熱情夏天，有很多朋友在上半年被運勢推著去面對陳年問題，逼著自己去突破跟轉換跑道，最近終於開始穩定下來。人說懂得處理細節就能掌握幸運，清水孟國際塔羅小孟老師分享，十二星座在下半年個別要注意什麼？

▍水瓶座

下半年水瓶座需要注意夥伴合作關係，跟同事或是合夥人相處時不宜太過自我，婚姻情感不能太任性，容易感情失和或是充滿誤會，與人相處要記得以柔克剛，才能逢凶化吉，財運佳。健康方面，留意因情緒影響的各種病痛。

▍雙魚座

雙魚座下半年要記得多顧及家庭與朋友，他們會是你生活上很大的助力，工作忙碌，桃花運旺，多參加聚會可以遇到優質桃花。為了各種事情忙碌之外別忘了安排自我成長的計畫，因太忙恐導致健康運不佳，要養生。

▍牡羊座

牡羊座上半年好運大開，一路衝，展開了人生新階段，下半年趨於穩重，不過合作關係須磨合，小心口舌是非，說話要婉轉，挑戰越多，翻轉命運的機會越大，會為家裡的事勞心勞力，感情上會有好桃花要主動把握，健康注意勿過勞。

▍金牛座

金牛座下半年適合多做學習，重新整頓自我，應對凡事充滿好奇心，抱持開放態度迎接新的能量或事件來到生命裡，適合規劃未來十年人生新階段藍圖，感情與家庭穩定，需注意運動傷害或刀火燙傷。

▍雙子座

雙子事業運可說是步步高升，站上一個新高峰，但也因為表現極佳讓人忌妒，做人務必謙和。家庭運勢可能會有吵架的風波，建議運動完讓心情平靜後再討論事情。感情方面好壞桃花都多，健康注意熬夜與氣喘。

▍巨蟹座

巨蟹座下半年適合探索身心靈，做深層的心靈療癒，探究靈性智慧，除了整合傷痕累累的身心之外，也是舒壓的好時機，靜心養身多休息都很好。各方面壓力雖大，但都能逢凶化吉。健康注意支氣管保養、肩頸跟喉嚨。

▍獅子座

獅子座上半年面臨工作上很大的轉折，不管是換工作還是站上新崗位，這其實是讓你可以創造新的未來，要把握機會，能承擔的先接下來，下半年你的努力會被看到，感情運桃花旺，健康注意火氣太大。

▍處女座

處女座下半年適合建立新的社交生活圈，累積人脈，並重新定位自我方向，過去非常努力的你，今年是一個新的開端，凡事不要操之過急，年底好運大開。桃花運平平，但新出現的對象蠻優質的。健康小心過勞、頭痛及憂鬱。

▍天秤座

天秤座下半年好運高峰，事業上有貴人，雖然面臨挑戰壓力很大，但這是絕佳好機會，要好好把握。感情上內觀自己的需求，不要一味的讓步，或是總用自己以為好的方式對待另一半，應該要和平討論，互相理解。健康上要注意溫差太大，泌尿系統與婦科保養。

▍天蠍座

天蠍座今年遇到很多狀況得獨自面對，要小心不要故步自封，需要協助的時候還是要提出，事業宜一步一腳印努力站穩，嚴防小人攻擊，感情容易與舊情人重逢，或者與曾經曖昧過的人再度連繫，可以談場溫馨的戀情。健康注意心血管疾病。

▍射手座

射手座朋友下半年人際關係變化大 ，要小心經營自我形象，才能在複雜的人際連結裡面不惹麻煩，記得不能過度自我，要放軟脾氣來面對各種困難。在愛情運上因健身有成，渾身充滿魅力，身價飆高，桃花大開，財運在下半年會好轉。健康要注意恍神跌倒。

▍摩羯座

摩羯座下半年可說是苦盡甘來的時刻，下半年一開始會遇到很多挑戰逼摩羯座勇於承擔跟突破，順應時勢的潮流，不要固執己見，切忌不要刻意反骨，凡是順應命運的安排，就能看見天助的好運。桃花運很旺但爛桃花很多，記得慎選，健康方面要注意眼壓過高，失眠或是牙齒保健。