疫情圖示

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中央20日公布新竹縣新增2762例確診案例，分別為1387位男性和1375位女性，年齡1到95歲，18到64歲青壯年佔7成7，無症狀者有2645人佔9 成6，目前新竹縣居家隔離251人，居家照護12737人。

新竹縣從25日起將視意願書收回日期和醫療媒合情況，陸續規畫兒童及青少年BNT校園集中接種。

2762例地區分布為竹北市905例、竹東鎮375例、湖口鄉772例、新豐鄉302例、新埔鎮104例、關西鎮67例、芎林鄉42例、橫山鄉51例、寶山鄉47例、北埔鄉27例、峨眉鄉8例、尖石鄉40例、五峰鄉22例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，兒童青少年BNT部分，25日起陸續規畫5到11歲兒童以國小校園集中場地分流接種，滿5歲但未入學和其餘因素未能在校園接種者，可由家長陪同至新竹縣合約醫療院所預約接種，醫療院所將同步設置BNT專診，合約醫療院所的安排將視BNT到貨情況規畫。

20日起校園將陸續收到意願書，由學校做意願調查，配合衛生局媒合醫療團隊與校園協調接種日程，請家長配合學校作業並耐心等候通知。校園集中接種疫苗專案採自願性質，5到11歲兒童疫苗依中央指引，尊重家長依個別需求，提供至少7天充分時間評估。

衛生局提醒，家長孩童接種後要關懷健康狀況，2週內避免劇烈運動。未來校園接種可能有莫德納和BNT並行接種的情形，學校與醫療團隊將依時間分流方式安排，請家長提醒孩童務必配合學校引導接種疫苗。

此外，原兒童莫德納疫苗持續接種，因各種原因無法參加校園接種的6到11歲學童，也可由家長帶至竹縣接種合約院所預約接種

16日起開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，即建議接種基礎加強劑的對象，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑（即第4劑）。

23日至27日竹縣各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，提供莫德納疫苗1690劑，成人BNT疫苗則自23日起開放，各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點及開放的疫苗種類可至竹縣疫苗地圖查詢。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。