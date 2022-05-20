在林道上不期而遇的台灣野山羊。（東勢林管處提供）

大雪山夜觀活動加開平日場次，圖為可愛山羌。（東勢林管處提供）

大雪山夜觀活動加開平日場次，圖大雪山星空。（吳裕隆老師提供）

東勢林區管理處於6-11月每月單周星期六晚間推出深受喜愛的大雪山夜觀活動，為提供民眾有更多機會觀賞白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌等暗夜精靈，6月20日起至11月21日，每月雙周星期一晚間加開場次，讓來訪遊客認識大雪山國家森林遊樂區豐富的生物資源，感受森林環境所帶來多元體驗及身心放鬆的效果。

夜幕低垂，漫步於大雪山國家森林遊樂區，可聽見白面鼯鼠似口哨的叫聲，偶爾一聲狗吠，那其實是山羌的叫聲。仔細抬頭觀察，白面鼯鼠正在枝頭裡，大快朵頤，偶而一雙水汪汪的眼睛與您深情對望，幸運的話更可看見山羌媽媽帶著小山羌，與您不期而遇。

此外，東勢林區管理處指出，位於高海拔地區的大雪山，視野遼闊、無光害，一直是愛好天文及星空攝影人士的私房景點，園區內豐富的生態將讓您享受無壓慢活的大雪山森林小旅行。

東勢林區管理處提醒，大雪山夜觀活動請於活動當日一個月前完成訂房後，一併於訂房系統上報名或致電向遊客中心服務台報名參加(限已完成訂房者)，如當天遇雨將取消辦理。每梯次最多30人，費用為3歲以下免費，3~7歲每人100元，7歲以上每人200元。相關旅遊訊息請上林務局「台灣山林悠遊網」：https：//recreation.forest.gov.tw、東勢林區管理處網站：http://dongshih.Forest.gov.tw查詢，或洽(04)25877901。

另目前仍為疫情期間，提醒民眾參加活動時要做好個人防疫措施及保持安全社交距離，保護自己也保護他人。