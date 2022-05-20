電影《超時空亞當計畫》、《少年法庭》以及韓國女神全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》等多部知名作品受觀眾喜愛，原來皆以蔡司鏡頭拍攝，造就獨一無二的影像風格。

這2年因疫情的影響，讓創造美好的事物的電影產業跟著停滯 ; 今年隨著世界慢慢復甦，好趙電影宣布與上洛公司迎來台灣首套Zeiss Supreme Prime Radiance高階電影鏡頭，讓台灣電影與國際接軌。

攝影師、好趙電影負責人趙維杰善於以敏銳的觀察力與細膩鏡頭語言，刻畫人物情感與敘事氛圍，並關注社會多元議題，注重轉化導演理念，創作有機影像連結觀者內心。

2019年上映的《日據時代的十種生存法則》即藉由上洛公司與蔡司鏡頭結緣，全劇使用蔡司電影鏡頭進行拍攝，曾榮獲54屆金鐘獎最佳戲劇、導演、編劇、男主角、男配角、女配角等多項入圍，並獲得蔡司官網專題報導。

在多年默契基礎下不斷深化好趙電影與上洛公司的合作關係，促成本次台灣第一套的Zeiss Supreme Prime Radiance的採購，對於台灣電影產業亦有拋磚引玉效果。

Zeiss Supreme Prime Radiance在Zeiss Supreme Prime已臻完美的基礎下重新調整，將基調調整的略微暖和，加上蔡司鏡頭獨有的3D感受、T＊ Blue Coating的全新鍍膜，讓電影攝影師能在拍攝時得到完美、一致和可控的耀斑，同時也保持對比度及避免影像損失大光圈及優美的散景，柔和的銳利度等眾多優勢，讓影像有更多層次表現。