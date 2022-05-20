劉冠廷與陳庭妮上演浪漫雨中騎車橋段。（時創影業提供）

孟耿如飾演陳庭妮的閨蜜室友。（時創影業提供）

《愛情發生在三天後》選在520釋出「悔愛版」海報。（時創影業提供）

去年因《火神的眼淚》爆紅的「羚羊CP」劉冠廷、陳庭妮再度合體，在最新戲劇《愛情發生在三天後》中親暱剪頭髮、雨中騎車，上演日劇純愛情節。過去多演出類型片和職人劇的劉冠廷，首次挑戰愛情劇以為比較輕鬆，結果卻是「超累的！」

劉冠廷說類型片都有特殊的任務和目標，但演出愛情劇要公開談戀愛，反而覺得很赤裸，「以前覺得有人跟你打拳，但這次沒有了。」也幸好是和熟悉的陳庭妮搭擋，劇中還有好友施名帥，他表示每天都很期待演員之間的化學變化，「聚在一起每天一直玩，玩出不一樣的火花和情感！」

劉冠廷和陳庭妮在劇中飾演大學時期無話不談的好友，他對陳庭妮一眼動心，但當陳庭妮嘗試在演唱會上確認兩人關係，直球問劉冠廷：「你愛我嗎？」劉冠廷卻回：「可以讓我思考三天嗎？」因此展開兩人陰錯陽差的分別。畢業8年後的同學會再相逢，然而彼此身邊都有了另個人，兩人該如何面對感情抉擇，真實面對內心的感情。而昨（19日）順利產下寶寶的孟耿如，則飾演陳庭妮的閨蜜室友。

劉冠廷與陳庭妮皆自認是優柔寡斷的人，可以理解劇中角色主動追求愛情卻慘被打槍的心情，劉冠廷肯定導演馮凱選角功力很厲害，「都有抓到我們私底下的性格，例如我也是優柔寡斷的人。」陳庭妮說現實生活她對愛情很龜毛就，「有時候滿羨慕身邊一見鐘情或認識幾天、幾週就能決定在一起或閃婚的人，對我來說，會覺得哇，好勇敢喔！」

該劇選在520我愛你日，發佈「悔愛版」海報，希望透過貼近劇中角色感情關係的氛圍中，傳達真心，並溫暖在疫情中浮躁的所有人：「生命那麼短，現在就說我愛你。」劉冠廷提醒觀眾在追劇時先不要太快下定論：「這是一個很特別的故事，因為愛情裡面很難說對和錯！」陳庭妮認為：「愛情故事長久一來這麼迷人，是因為愛情沒有道理、沒有邏輯。」

《愛情發生在三天後》由時創影業製作，時創影業、八大電視、東森電視共同出品，時創影業總經理賴聰筆擔任總製作人，方孝仁擔任製作人，金鐘獎導演馮凱執導、金鐘獎編劇徐譽庭擔任編劇顧問，由劉冠廷、陳庭妮、施名帥、孟耿如、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安等實力派演員主演，即將在六月播出。