網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式幽默走紅，與女友歐菈穩定交往，還不時曬甜蜜合照放閃，不過稍早在臉書曬出小倆口合照，卻寫下「可見我並沒有幸福」等耐人尋味的字句，接著又寫下對520的想法「到底是要什麼儀式感」，讓網友好奇是否感情出了狀況。

鳳梨稍早在臉書PO出與女友歐菈合照，接著寫道：「這段日子每天都很多私訊進來，都說鼠鼠最近很幸福哦，我常常跟各位說幸福不是彼此看著對方，而是一起望向同一個方向，由此可見我並沒有幸福」，讓網友好奇兩人是否感情生變?不過隨後解釋：「吃飯就吃飯，每次都要我到這種怪怪的地方拍什麼網美照，害08腳被蚊子叮好幾包」，真相曝光後笑翻不少網友。

由於今天恰好是諧音「我愛你」的5月20日，鳳梨也針對此日子做出評論，他表示：「一個普通不過的星期五，我一路向北要去談工作，我不懂到底在灰什麼520，到底是要什麼儀式感？再吵我一次等等直接叫一團國光樂隊跟白龍陣給妳滿滿的儀式感」，接著還曬出告別式照片「順便再送一片花海，滿滿的儀式感」。

鳳梨與歐菈隔空互動笑翻一票網友。(鳳梨 吳泓逸臉書)

對此，女友歐菈回覆：「我又沒有說要什麼儀式感，我單純要的是高潮時的快感」，破尺度的回應讓鳳梨一時語塞，眼見兩人隔空逗趣互動，網友紛紛留言：「請原諒他，心有餘而力不足」、「身體真是很老實，還不履行儀式感」、「好鹹濕不過我喜歡」 、「女人家在暗示你了，最近功課都沒交喔」。