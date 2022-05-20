新北市今（20）日新增確診23704人、居隔43726人，居家照護116060人，新北市長侯友宜表示，雖然比昨天微幅下降，但目前仍在相對高點，所以後續還是要做好密切觀察，同時他也宣布，新北市即日起針對居家照護，啟動分群照護機制。

侯友宜說明，根據每日確診案例算出7日平均數，可以看到曲線仍在網高點方向走，雖然今天有微幅下降，但幅度並不大，所以下周還是會在相對高點上，但是新北市仍會做好萬全準備，以確保中重症減少、死亡率降低。

而居家照護分群機制則從今天開始啟動，一共分為高度照護、優先照護及一般照護3個級別；其中高度照護對象為80歲以上長者，具體作法為立即啟動遠距醫療、5日內立即給藥，必要時啟動綠色通道；優先照護則是針對65至79歲長者、12歲以下兒童、多重慢性病患者，此3類民眾將會提供優先遠距醫療以及早給藥；至於一般照護則是12至64歲民眾，透過健康管理及電話、簡訊雙向回報來執行。

另外BNT疫苗預約接種在新北533間醫療院所即日起開放預約，在兒童、青少年方面，為5月25日開始接種，對象為5至17歲施打1、2劑之兒童或施打1至3劑的青少年的疫苗專診接種以及6至18歲國小、國高中五專校園接種。

一般民眾則是在5月23日開始接種，18歲以上施打1至3劑或施打1-4劑之65歲以上長者及55歲以上原住民長者，有接種需求者，都可以從即日起自行預約，詳細地點資訊也都會公布在新北市COVID-19疫苗接種地點資訊網站。

而在醫療量能部分，侯友宜說，目前新北的專責病房共有2234床，空床率為31％、集中檢疫中心1368房、2177床，空床率51％，至於居家照護人數，目前收治11萬6060人，新北市仍會持續確保醫療量能，嚴密觀察疫情後續發展，並以減少中重症發生及降低死亡率為目標。