台南市長黃偉哲（右四）視察大內區石子瀨排水抽水站工程。（劉秀芬攝）

大內石子瀨排水抽水站前導水渠。（劉秀芬攝）

為改善台南市大內區石湖里、石城里及石林里水患問題，台南市府投入5000萬元經費，辦理大內區石子瀨排水抽水站工程，市長黃偉哲20日參加竣工典禮，並視察抽水站工程，近百名地方鄉親也前往參與，期盼新抽水站發揮功用。

黃偉哲表示，他當國代、立委時期即關切大內區治水防洪問題，莫拉克颱風期間，大內區因曾文溪破堤造成嚴重積淹水，他還坐船進大內勘災，讓他感受很深。

黃偉哲說，當年風災時，曾文溪堤防毀損，溪水流入村內；現在堤防補強好了，但下大雨時大排水門關閉，村莊裡的雨水排不出去，要靠為抽水站和抽水機的設施，但以前設定的抽水水位比較高，淹水時來不及抽乾，所以才會爭取建新的排水站。

水利局表示，大內區石子瀨排水集水區上游多為山坡陡地，每逢瞬時豪大雨，雨水夾雜大量土砂、樹枝及竹子等雜物沖刷而下，阻塞社區箱涵入口，若再逢曾文水庫放水導致曾文溪水位高漲，下游低地區域雨水更無法宣洩，導致社區及農田果園低地積淹水災情。

水利局2020年爭取5000萬元經費，辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」，新建5cms抽水站體、設置2cms抽水機及排水渠道120m，並預留後續擴充機組及前池空間；工程已於5月竣工，可立即發揮防洪成效投入防洪作業。

黃偉哲表示，治水沒有最好只有更好，後續還有3500萬工程費待爭取，希望能把抽水站的滯洪前池、抽排設備再加強，讓大內淹水的機會再降低，以後大內區、曾文溪沿岸居民不用稍微下個雨就準備搬家具。