法甲的巴黎聖日耳曼早在聯賽第34輪就提前封王，擁有姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)和梅西(Lionel Messi)的他們談笑用兵，就算梅西水土不服、姆巴佩陷入交易風波、內馬傷勢不斷，實力仍和其他球隊有段差距。不過姆巴佩的去留始終影響著球隊，據法國媒體報導，這位法國巨星最快會在周末宣布下家！

Kylian Mbappe will announce his decision regarding his future on Sunday, according to L'Equipe 👀 pic.twitter.com/3YTyuVZufb — GOAL (@goal) May 19, 2022

自梅西加盟後姆巴佩交易傳聞就沒少過，或許這也影響著他們的表現，雖然拿下法甲金盃，但球隊仍被他的交易傳聞搞到烏煙瘴氣，已不只一次傳聞他下季將加盟皇家馬德里，而最近隨賽季結束，媒體表示他最快會在本周末宣布自己去留，若離開沒意外會加盟皇馬，據傳他已和對方達成協議。

但巴黎也在此時放大招提出高薪續約，或許會動搖姆巴佩。而法國知名媒體《隊報》表示他會在法甲結束後第二天透過《Téléfoot》節目宣布，詳細時間大約台灣時間5月22日下午5點。由於他近10場吞下3張黃牌，被判禁賽1場，但因法甲賽事結束，他若留在巴黎將缺席7月底法國超級盃，轉投皇馬則會錯過西甲首輪。

a real twist is taking shape in the Mbappé case! https://t.co/FVdTfh4diw — World News Italy (@WorldNewsItaly) May 20, 2022

但今天稍早據法國記者Abdellah Boulma爆料，姆巴佩已被巴黎開出的豐厚合約給打動，並決定續約，其他著名記者也證實消息，但先前也傳出他已口頭答應皇馬邀約，所以一切都要從他口中親自說出，或由球隊官方宣布才能證實，部分媒體和球迷認為他是在金錢與球隊地位中拉扯，接下來就看他要倒向哪一邊了！