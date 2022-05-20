路透社20日調查報導，儘管聯準會表示將大力升息對抗通膨，但印尼當地通膨尚未失控下，印尼本月利率應該不會變動，最快升息時間預估在6月。

根據印尼官方數據，4月通膨率已飆至3.47%，為4年多來最高，但仍在當地央行2%至4%目標範圍內，也表示未有立即升息壓力。因此，部分學者專家預測，24日的利率會議還是會將基準的7日逆回購利率，維持在目前新低3.5%，到了6月才可能升息。

預估2022年第3季才可能升息的星展銀行認為，因為印尼首季GDP表現不俗，加上當地通膨增加以及印尼盾走貶，下季印尼可能改變現行貨幣寬鬆政策。還有美國升息積極，印尼央行應該也會想儘快恢復正常利率。

澳洲ANZ銀行表示，印尼央行可能開始考慮升息，就算5月沒有，6月應該就會升1碼。另外，大部分專家學者預估，印尼2022年底時利率將會至少來到4%，少部分甚至認為還會增至4.5%或4.75%。