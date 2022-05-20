富邦金(2881)今（20）日召開線上法說，針對外界關切防疫保單概況，金控表示，防疫保單至5月前2周合計賠付2.9萬件、賠付金額11億元，平均每張保單賠付3.5～4.5萬元，近日每日賠付約5千萬元，預期5、6月將是理賠高峰，相關賠付金額還會增加。

富邦金總經理韓蔚廷表示，目前富邦產險淨值3～400億元、總資產1300億元，富邦金淨值逾8616億元，強調「絕對不會輸不起」，對所有保戶一定會盡理賠責任。依目前掌握資訊，富邦產險尚無增資需要，若有需要金控也會增資，使富邦產險能持續穩健經營。

富邦金表示，富邦產險防疫保單至今年4月底有效件數231萬件、保費收入46.7億元，賠付件數1.8萬件、賠付金額7.1億元，直接損失率約15％。其中，4月實際賠付件數0.4萬件、賠付金額達1.4億元，並提列未決未報賠款準備金2.8億元。

而富邦產險5月迄今防疫保單已核保15萬件，尚有100萬件在途尚未入件，前2周賠付賠付件數1.1萬件、賠付金額3.9億元，近日每日賠付約5千萬元，平均每張保單賠付3.5～4.5萬元。

根據目前已報未決、已發未報的預估，富邦產險預期5月賠付件數及金額均將增加，將反映在每個月的備抵提存金額上，預期賠付尖峰將落於5～6月。隨著防疫保單陸續到期，預期第三季防疫保單有效件數可望降至約155萬件。

展望後市，富邦金表示理賠展望將持續觀察3點，包括疫情發展趨勢、政府對防疫隔離政策、理賠認定基礎釐清等。雖然4月富邦產險仍實現獲利，但因預期賠付金額還會增加，將會反應在每月的提存金額上，並在每個月盈餘公告時一併揭示賠付金額等資訊。